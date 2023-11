66 Visite

Appuntamento a Madrid contro il Real per il Napoli, a cui manca poco per conquistare la qualificazione agli ottavi. In porta Meret ritroverà il suo posto, mentre in difesa Juan Jesus giocherà al posto dell’infortunato Olivera. Osimhen nuovamente titolare al centro dell’attacco. Ancelotti, sull’altro versante, pronto invece a lanciare l’ex Milan Brahim Diaz in avanti.













