Napoli, due poliziotti accoltellati alla Stazione Centrale

Aggredisce due poliziotti della Polizia di Stato Ferroviaria e li accoltella, pugnalandoli a spalle e mani. Uno dei due agenti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha riportato ferite al dito della mano destra e una lussazione al ginocchio destro. L’altro è stato colpito da una coltellata alla spalla. Entrambi sono stati subito soccorsi dai colleghi e trasportati all’Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca per le cure mediche del caso e sono stati dimessi uno con 7 giorni, l’altro con 10 giorni di prognosi per la guarigione. Per fortuna nessuno dei due agenti è rimasto ferito gravemente e non corrono pericolo di vita.













