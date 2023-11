Marano, le cronache del consiglio comunale? Izzo: “I giornali vicino al sindaco sono in malafede”

Le note stampe dei giornali vicino maggioranza non fanno la cronaca vera del consiglio comunale di ieri, ma mettono in evidenza soltanto gli interventi sterili che la maggioranza ha messo in campo e le risposte poco convincenti del sindaco alle interrogazioni della consigliera comunale Stefania Fanelli. Io da consigliere comunale e da giornalista libero sono per un’informazione libera senza legacci e senza “padroni” da dar conto, ecco perché scrivo per la testata giornalistica Terranostra news, unica vera voce libera del territorio a Nord dì Napoli. Non sono un Bocchetti dipendente ma un convinto assertore che l’informazione deve essere libera e scevra da ogni condizionamento e Terranostra news lo è.

Nota stampa del Consigliere Comunale Michele Izzo del gruppo Fare Democratico.