Melito, ladri in azione alla succursale della Falcone

Ladri in azione nella succursale della Giovanni Falcone di via Lussemburgo. I malviventi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale tenenza e dai militari della compagnia di Marano, sarebbero entrati durante le ore notturne, attraverso alcune finestre. Per loro, tuttavia, un bottino di poco conto: i ladri, infatti, sono riusciti a portare via solo materiale di cancelleria. L’istituto scolastico, situato nel rione popolare 219, era già finito in passato nel mirino di vandali e malintenzionati.













