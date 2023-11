Napoli, parco Mascagna: continua l’ecatombe degli alberi

72 Visite

“ Nonostante le proteste dei cittadini proseguono le operazioni della ditta incaricata dei lavori nel parco Mascagna, con l’abbattimento di altre alberature, avvenuto stamattina, che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi. Le proteste sono generate da quella che si sta delineando come una vera e propria ecatombe delle specie arboree presenti nel parco in questione, le quali, in origine, erano 137 ma che erano state già decimate nel corso delle precedenti chiusure, in particolare nel 2018, quando il parco fu chiuso per diversi mesi a seguito della caduta di un albero. A cadere sotto i colpi delle motoseghe stamattina è stato anche l’albero presente dalla creazione del parco, nell’emiciclo antistante l’ingresso su via Pacio Bertini, un albero bellissimo, molto ammirato, specialmente dai bambini, che, in verità, sembrava in perfette condizioni di salute e che forse avrebbe avuto bisogno solo di essere potato. Tutti gli alberi abbattuti oramai giacciano, con rami e tronchi ridotti a pezzi, accatastati all’interno del parco “. A intervenire, anche a sostegno delle giuste proteste dei residenti, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, più volte intervenuto per sollecitare i lavori in questione, il quale ha promosso anche un petizione online per sollecitare la riapertura del parco in tempi rapidi, petizione che, in poco tempo, ha toccato il traguardo di circa 300 sottoscrizioni.

” La protesta – puntualizza Capodanno – è nata dalla necessità di conoscere nel dettaglio, attraverso la presentazione della documentazione del caso, le motivazioni per le quali si sta procedendo all’abbattimento delle alberature invece che a una semplice potatura. Anche perché la lista degli alberi da abbattere sembra che sia abbastanza lunga col rischio che delle vecchie essenze arboree ne rimangano ben poche. Al riguardo è stato chiesto anche un incontro all’assessorato al verde del Comune di Napoli per ricevere i chiarimenti del caso “.

” E’ auspicabile – sottolinea Capodanno – che l’assessorato al verde faccia conoscere, in tempi rapidi e nel dettaglio, anche tempi e modalità dei lavori, con particolare riferimento all’abbattimento delle alberature presenti nel parco comunale. Anche al fine di garantire che, a differenza di quanto avvenuto nell’intervento del 2018, non vengano poi lasciate in sito le sole ceppaie ma si proceda a piantare nuove essenze arboree al posto di quelle eliminate, ripristinando se non addirittura aumentando il patrimonio arboreo originariamente presente nel parco in questione “.

” Continueremo a seguire le travagliate vicende del parco Mascagna – assicura Capodanno -, con l’auspicio che possa essere restituito alla piena fruizione in tempi rapidi, dal momento che è chiuso già dal 7 settembre scorso, privando soprattutto i bambini accompagnati e le persone anziane dell’unico polmone di verde pubblico attrezzato a disposizione in un’area densamente abitata, posta a confine tra i quartieri del Vomero e dell’Arenella “.













