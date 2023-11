Tudor è la scelta di Adl: ora si lavora sul contratto

115 Visite

I contatti con Tudor non sono una novità, erano stati avviati già un mese fa e ieri la telefonata del patron all’agente, fatta direttamente dallo stadio, li ha rinfocolati dopo che lui stesso ci aveva buttato su un po’ di cenere sporcandosi le mani con il no di Antonio Conte e la sua riluttanza a calarsi in situazioni del genere. È l’unico per il quale avrebbe fatto (e farebbe) un sacrificio, il resto lo reputa un accomodamento per non affondare. Ma lo scenario che ha di fronte lo obbliga a darsi un pizzico sulla pancia.

Ecco perché trovare una sintesi tra domanda e offerta nell’incontro tra le parti è la vera questione sul tavolo, perché che Garcia fosse ormai inadeguato, e un errore commesso a corredo di un’estate da delirio di onnipotenza, non aveva bisogno di analisi particolari ma era sotto gli occhi di tutti.













