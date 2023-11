Pallanuoto, Serie A2: il derby tra Aktis Acquachiara e Ischia finisce in parità

64 Visite

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

Alla vigilia si pensava ad una partita difficile nella quale provare a dare il meglio di sé per poi tirare le somme badando soprattutto alla prestazione. Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara pareggia 12-12 il derby contro l’Ischia Marine Club. Al termine di una sfida giocata a viso aperto e con grande correttezza dalle due contendenti i padroni di casa escono dalla vasca con un risultato positivo molto importante dal punto di vista del morale con una prestazione di assoluto spessore, una prova di carattere e sostanza che offre tanti segnali positivi ma anche numerose indicazioni su cui lavorare per continuare a crescere. Il sette in calottina bianca parte a razzo e scappa via sul 4-0 trascinata dalle prodezze dell’ex De Florio, top scorer del match con un poker. Timbra subito il cartellino anche Matteo Aiello, al rientro dopo un anno di forzata inattività, ma gli ospiti non ci stanno si ricompattano, iniziano a macinare gioco e, sospinti dall’ottimo Mauro, confezionano la rimonta. Ne nasce una giostra di emozioni interminabile, una sfida di grande intensità nella quale il sette in calottina bianca dimostra il carattere di chi non molla mai sia quando prova ad operare l’allungo decisivo che quando rimonta tempestivamente nelle due occasioni in cui si trova in svantaggio. Appare doveroso l’elogio ad un collettivo che tiene fede alla sua identità, propone gioco di qualità e lotta con il coltello tra i denti anche quando entrano in acqua i giovanissimi. Gli automatismi difensivi devono sicuramente essere perfezionati ma in questo il tempo gioca a favore dei biancoazzurri che di partita in partita non potranno che crescere. Un plauso speciale non può non essere riservato alle prodezze balistiche con cui DI Leva e Fortunato trafiggono Lindstrom dalla distanza. A fine partita mister Fasano commenta così la prova dei suoi: “È stata una bella partita, la squadra mi è piaciuta. C’è tanto da lavorare specialmente nella fase difensiva però quando una squadra è rinnovata ci vuole tempo per trovare i sincronismi difensivi. Dobbiamo crescere come condizione atletica perché è importante mantenere il ritmo alto in tutti e quattro i tempi. Mi sento di fare i complimenti ai ragazzi che hanno rotto il ghiaccio. Abbiamo voglia di migliorare e di andare a lavorare sugli spunti offerti della partita e sugli errori commessi. I debuttanti in questa categoria miglioreranno partita dopo partita e mi garantiranno anche loro un minutaggio per contribuire alla crescita della squadra e a fare un buon campionato”.

Credits: Gaetano Nardone

AKTIS ACQUACHIARA -ISCHIA MARINE CLUB 12-12(Parziali: 5-4 2-2 2-4 3-2) ACQUACHIARA: C. Alvino, D. Cielo, M. Fortunato 2, E. S. Adam, G. Amato, G. Di Leva 1, F. Angelone, M. Aiello 3, M. De Florio 4, D. De Gregorio 2, C. Angelone, G. Giello, D. Chianese, P. Nazzaro. All. W. Fasano ISCHIA: V. Pizzo, A. De Buono, L. Liccardo, M. Coda 1, M. Napolitano 2, A. D’Abundo, K. Guadagni, G. Barberisi, G. Saviano 1, M. Gargiulo 3, C. T. Lynton 2, S. Mauro 3, L. Lindstrom, L. Gallinoro. All. G. Mattiello Arbitri: Gomez e Buonpensiero Note: Usciti per limite di falli: Di Leva (A) nel terzo tempo e F. Angelone (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Acquachiara Ati 2000 3/5 (+ un rigore), Ischia Marine Club 7/8 (+ tre rigori). Nel primo tempo Alvino (A) para un rigore a Napolitano (I). Spettatori 200 circa.













