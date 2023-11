Salernitana-Napoli, il derby campano va agli azzurri: decidono i goal di Raspadori ed Elmas

75 Visite

Quarta vittoria consecutiva esterna per il Napoli che si aggiudica, allo Stadio Arechi di Salerno, il derby campano contro i cugini della Salernitana.

A deciderla sono due giocate di Raspadori ed Elmas.

La rete dell’ex Sassuolo arriva al 13° dopo un recupero di palla degli azzurri su una costruzione dal basso della retroguardia granata non troppo precisa; Lobotka, tornato ad essere faro del centrocampo partenopeo, imbecca Raspadori che a tu per tu con Ochoa sfodera un destro incrociato imparabile per il messicano.

Raspadori diventa, così, il terzo giocatore nato dopo il 2000 ad aver realizzato almeno tre goal in questa stagione insieme a Kvaratskhelia e Zirkzee.

La Salernitana cerca di ripartire ma non mette mai in seria difficoltà Meret. Il Napoli è periocolso in più di un’occasione con le combinazioni veloci dei suoi tre attaccanti Kvara-Politano-Raspadori e le incursioni di Zielinski.

Nel secondo tempo i partenopei trovano il raddoppio: Elmas, gettato nella mischia da Garcia al posto di Kvara, trova il diagonale vincente dopo una serie di finte. La rete del macedone fa definitivamente calare il sipario sulla sfida nonostante nel finale il Napoli abbia una ghiotta occasione, in contropiede, per portarsi sul 3-0.

Il Napoli si porta, così, al quarto posto in classifica a quota 21 punti. Prossimo impegno quello di mercoledì 8 Novembre quando al Maradona arriva l’Union Berlino per la quarta giornata di Champions League













