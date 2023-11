Condanna definitiva per gli assassini di Apicella

146 Visite

La Corte di Cassazione ha reso definitive le condanne per gli assassini del poliziotto Pasquale Apicella, deceduto il 27 aprile 2020 a Calata Capodichino nel tentativo di arrestare la fuga di tre banditi che avevano appena svaligiato un bancomat. Gli imputati sono stati condannati per omicidio volontario, con una pena di 18 anni di reclusione per Admir Hadzovic e Igor Adzovic, mentre sono 26 gli anni che dovrà scontare in carcere Fabricio Hadzovic, alla guida dell’auto che ha causato la morte di Apicella. Con loro c’era anche un quarto uomo, fuggito a piedi dall’auto prima dello schianto e condannato a sei anni con rito abbreviato.













