Governo e finanziaria, manovra da 25 miliardi di euro. Aumenti per le pensioni minime

Alla fine potrebbe arrivare a 24 o addirittura 25 miliardi di euro la manovra che il Consiglio dei ministri si appresta a varare lunedì 16 ottobre. La riunione è convocata a Palazzo Chigi alle 9,30, ma la partita sembra ancora aperta su alcune poste, a partire dal tema pensioni su cui Forza Italia continua a insistere per portare a casa un aumento degli assegni minimi. Vengono dati come certi circa 23 miliardi, di cui 15 per il taglio del cuneo fiscale, prorogato per tutto il 2024, e per la rimodulazione Irpef con l’accorpamento dei primi due scaglioni in un’unica aliquota fissata al 23%. Uno stanziamento pari a 3 miliardi dovrebbe essere destinato alla Sanità mentre 5 miliardi vanno ai rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, insieme a una rosa di misure per la famiglia e la natalità. È una cifra che però sembra destinata a salire. La manovra «sarà di circa 23-24 miliardi e avrà come obiettivo principale quello di aiutare chi è in difficoltà. Confermeremo il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024» e «faremo di tutto per medici e infermieri con il rinnovo del contratto e per detassare chi può aiutarci a tagliare le liste d’attesa», spiega il vicepremier Antonio Tajani, dicendosi sicuro che la legge di Bilancio «porterà anche un qualche aumento delle pensioni, ci sarà qualche rivalutazione delle minime soprattutto».













