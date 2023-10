Casavatore: carabinieri trovano uno stoccaggio di pezzi di auto. Denunciato un 28enne

36 Visite

Questa mattina i Carabinieri della stazione di Casavatore hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio un 28enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Leonardo Da Vinci. Lì un gps segnalava la presenza di un’auto rubata. Sul posto un garage di cui il 28enne è l’utilizzatore. Nel box uno stoccaggio di numerosi veicoli e parti di veicolo oggetto di furto.

Sequestrati numerosi cofani, parti meccaniche, sedili e diversi altri pezzi di auto. I Carabinieri hanno trovato anche due disturbatori verosimilmente utilizzati per inibire i sistemi di allarme.

Le indagini continuano per individuare i legittimi proprietari.













