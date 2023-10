Attacco di panico sul volo Palermo-Bergamo, donna ferma il decollo per tre volte: alla fine viene fatta scendere dall’aereo

132 Visite

La paura di volare, si sa, fa brutti scherzi. Quando si prende l’aereo è abbastanza frequente imbattersi in passeggeri visibilmente in ansia, magari un po’ agitati, che alla fine del viaggio tirano un bel sospiro di sollievo. Quanto accaduto ieri all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, però, è un fatto più unico che raro: una donna, colta da un attacco di panico, è riuscita a fermare il decollo del suo aereo per ben tre volte, con il pilota costretto ogni volta a fermarsi e ripetere le manovre in pista.

La donna era fra i passeggeri del volo Ryanair Palermo-Bergamo: come testimoniato anche dal tracking di Flightradar, il Boeing per ben tre volte ha eseguito le manovre per il decollo, salvo poi fermarsi e tornare indietro. Secondo una testimonianza, alla base di questo insolito comportamento ci sarebbe una passeggera colta da attacco di panico. La signora avrebbe fermato l’aereo ogni volta prima del decollo, costringendo il pilota a tornare a parcheggio. Al terzo attacco di panico, e conseguente rinvio della partenza, la donna sarebbe stata invitata a scendere dall’aereo. Dopodiché, il volo è regolarmente partito per Bergamo. Con un po’ di ritardo e il comprensibile disappunto degli altri passeggeri.













