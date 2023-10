Calvizzano, a bordo di uno scooter rubato: denunciati due extracomunitari

161 Visite

Due extracomunitari sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Calvizzano dopo essere stati sorpresi a circolare a bordo di un ciclomotore sospetto. Da un primo controllo, infatti, la targa risultava negativa ma l’atteggiamento un po’ spavaldo dei due extracomunitari ha indotto i militari dell’Arma ad una verifica più approfondita, in base alla quale è emerso che il telaio risultava oggetto di furto commesso ad Ercolano ed associato ad un’altra targa applicata ad altro veicolo.

I due sono stati denunciati per ricettazione e riciclaggio su disposizione del pubblico ministero di turno. Non è escluso che i due abbiano adottato questo stratagemma altre volte. I carabinieri, intanto, hanno intensificato i controlli sul territorio comunale per prevenire reati di genere.

