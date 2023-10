ACAMPORA (PD): Ho inviato una nota per riscontri concreti sul problema del traffico aeroportuale

104 Visite

Non si placa il malumore dei residenti di Napoli, causato

dall’inquinamento acustico dovuto all’intensità ed alla frequenza

degli aerei da e verso Capodichino.

Da sempre impegnato sul tema, il Capo Gruppo PD del Comune di Napoli

ha rilasciato alcune dichiarazioni, nelle quali ha offerto un punto

della situazione, affermando che “quello dei disservizi generati dalle

rotte aeree ingolfate, è un problema di cui mi sto occupando da tempo,

in quanto troppo penalizzante per la città e sue zone specifiche”.

Acampora, dal punto di vista pratico, ha aggiunto “a tal proposito,

dopo le attività svolte nei mesi precedenti, ho inviato una Nota

formale a𝗱 𝗔𝗥𝗣𝗔𝗖, 𝗚𝗘𝗦𝗔𝗖 𝗦.𝗽.𝗔, 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

“E𝗡𝗔𝗖” 𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗘𝗻𝘁𝗲 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹 𝘃𝗼𝗹𝗼 𝗘𝗡𝗔𝗩 𝗦.𝗽.𝗔, nella

quale chiedo i risultati della sperimentazione fatta, tramite

centraline di rilievo fonometrico, per valutare le migliorie

necessarie alle rotte aeree da/verso Capodichino, che continuano a

provocare 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶, 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗶𝗱𝗶 𝗲𝗱 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗰𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼,

soprattutto in determinate zone in città (zona Ospedaliera e i tanti

quartieri della zona nord e che si avvicinano all’area di Capodichino)

e nelle “fasce orarie del sonno”, ovvero il mattino presto e nella

seconda serata”. Un problema che, conclude Acampora “è molto spinoso,

di non semplice risoluzione ma al quale dobbiamo offrire risposte

concrete, invitando tutti i soggetti in causa ad una collaborazione

che vada in questa direzione”.