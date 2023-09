È morto Michael Gambon, il professor Albus Silente di Harry Potter

46 Visite

L’attore britannico Michael Gambon, meglio conosciuto per aver interpretato Albus Silente in sei degli otto film di Harry Potter, è morto in ospedale all’età di 82 anni.

Lo ha annunciato la famiglia.

Sir Michael Gambon, versatile attore britannico divenuto noto al grande pubblico globale per aver interpretato il personaggio di Silente (il professor Albus Dumbledore in lingua originale) ma popolare anche prima nel Regno Unito, si è spento all’età di 82 anni in ospedale, dove era stato ricoverato per una polmonite, come annunciato dalla sua famiglia.

“Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente”, hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus. La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II fin dal 1998, ha attraversato i decenni e lo ha visto protagonista a teatro – anche come raffinato interprete di Shakespeare -, in varie serie tv e alla radio, oltre che al cinema. In oltre mezzo secolo sulle scene, ha vinto fra l’altro 4 premi Bafta, i cosiddetti Oscar britannici.













