Marano, presentato il preliminare del Puc. I progettisti: “La città è satura di cemento, occorre valorizzare l’esistente e dare infrastrutture”

Preliminare del Puc presentato oggi al teatro Alfieri. Sul palco, oltre ai progettisti e al sindaco Matteo Morra, e il responsabile unico del procedimento, architetto Passaretti. Ciro Buono, a capo del raggruppamento dei professionisti che hanno lavorato al preliminare, è stato chiaro: la città è satura di cemento, ma pur nello sfacelo ha mantenuto, in alcune zone, una sua identità. Il progettista ha elencato alcuni aspetti sui quali si è lavorato e si intende lavorare, insistendo, in particolare, sul concetto di valorizzazione dell’esistente. “Troppo cemento, pochi servizi e infrastrutture”, ha spiegato Buono. “Vogliamo coinvolgere la cittadinanza nell’elaborazione del piano. Il Puc non è nostro, è della città di Marano. Organizzeremo incontri per avere proposte con scuole, addetti ai lavori e associazioni. Il concetto di vincolo va visto – ha aggiunto – in un’ottica diversa: il vincolo non significa non fare, ma fare con maggiore qualità”.

Si sono notate (e non poco) alcune presenze in platea. Erano presenti, tra gli altri, Oliviero Giannella, Dino Pellecchia, Angelo Paragliola, Massimo De Marino, Biagio Sgariglia, Luigi Vaccaro, Armando Orlando, Nicola Moio, Teresa Giaccio, Luigi Di Marino, Gennaro Chiummariello, Eduardo Simioli, Luigi Carandente, Rosalba De Gregorio, Teresa Aria, Vincenzo Battilomo, Antonio Guarino, Stefania Fanelli, Franco De Magistris, Mimmo Paragliola, Luca Bertini. Un parterre de roi, insomma.













