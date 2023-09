Marano, Morra presenta il preliminare del Puc. Ecco chi c’era in platea: da Giannella a Nicola Moio, da Sgariglia a Simioli

314 Visite

Da Oliviero Giannella a Luca Bertini: c’erano tanti volti notissimi alla presentazione del preliminare del Piano urbanistico comunale nella sala del teatro Alfieri di via Tagliamento. Personaggi noti, addetti ai lavori, alcuni dei quali balzati agli onori delle cronache giudiziarie o amministrative. In platea, l’ingegnere Oliviero Giannella, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino. Dino Pellecchia, geometra, tuttora imputato (falsa testimonianza) nel processo Bertini-Simeoli-Cesaro. C’era Nicola Moio, citato nel decreto di scioglimento per mafia dell’amministrazione Visconti; Luigi Carandente, analogo discorso fatto per Moio. C’era l’imprenditore e main sponsor del sindaco Morra, ovvero Eduardo Simioli. C’era Luca Bertini, figlio dell’ex sindaco Mauro attualmente imputato (il padre), in un processo per concorso esterno e corruzione. C’era Biagio Sgariglia, ex assessore di Mauro Bertini e Salvatore Perrotta. E ancora: Luigi Di Marino, consigliere durante la gestione Liccardo, sindaco anch’egli sciolto per infiltrazioni criminali. Armando Orlando, un passato da dirigente medico dell’Asl, Teresa Aria, eletta nelle liste del partito di Pasquale Di Fenza; Gennarino Chiummariello, vicinissimo al Pd, il partito del sindaco. C’era l’onnipresente Teresa Giaccio, consigliera di minoranza durante la gestione del disciolto Visconti. Stesso dicasi per Mimmo Paragliola. C’era anche Massimo De Marino, componente della commissione paesaggistica comunale. Carminiello Carandente, attuale vicesindaco vicinissimo alla Giaccio. C’era qualche vigile urbano in pensione, c’era il fotografo Angelo Marra, l’architetto Antonio Guarino, in passato vicino a Sinistra italiana e poi avvicinatosi a Potere al popolo. Il geometra Racca, Elena Aprea, consigliera comunale figlia di Peppe Aprea, ex capogruppo di Rifondazione. C’era il geometra Ruggiero e, infine, Franco De Magistris, il socialista che voleva diventare sindaco, poi folgorato sulla via di Morra. C’erano questi e altri.













