Giugliano, altro pesante ko: il Latina passa al De Cristofaro, Di Napoli a un passo dall’esonero

Il Giugliano di Raffaele Di Napoli, sempre più a rischio esonero, cadono in casa (0-3) anche contro il Latina. Apre le marcature Rocchi al 28′ del primo tempo. Nella ripresa, con il Giugliano in nove per le espulsioni di Salvemini e Berardocco, vanno invece a segno Fabrizi e Fella. Per i laziali Di Donato è la terza vittoria in cinque gare di campionato. Tre le sconfitte, in questo primo scorcio di torneo, per il Giugliano. Un solo gol fatto. Il destino di Di Napoli sembra ormai segnato.













