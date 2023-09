Marano, nuovo Puc. Izzo: passare dalle chiacchiere ai fatti sulla questione cemento

ieri pomeriggio al teatro Alfieri vi è stata la presentazione del preliminare PUC ( Piano Urbanistico in Comunale) ,poca la presenza dei cittadini, folta la presenza di politici e professionisti delle passate amministrazioni che hanno costruita l’attuale Marano. Come già detto la cittadinanza non era presente alla presentazione del preliminare PUC perché poco pubblicizzata dall’ amministrazione comunale ” solo qualche locandina all’ entrata della sede centrale del Comune: strategia voluta? Chissà! Di converso molti i volti noti di professionisti e politici che hanno sancito il volto dell”attuale città negli ultimi 30 anni, per questo motivo dopo una toccata al teatro ho preferito allontanarmi. Molto interessante é stato l’intervento del capo del gruppo dei professionisti chiamati a redigere il preliminare PUC( di nomina dell’amministrazione Visconti)dott. Ciro Buono. Il professionista asseriva che troppo cemento é stato colato sul territorio di Marano ,quindi bisogna valorizzare l’esistente e rimodulare la nuova stesura del piano, interagendo con tutte le agenzie presenti sul territorio scuole, associazioni, ordini professionali e società civile. Affermazioni condivisibili che saranno poco attuabili vista la presenza in sala di personale politico e tecnico che ha sempre sposato la tesi che le lottizzazioni C e D vanno completate. Si da il caso allora che a dichiarazioni d’indirizzo facciano seguito atti veri di delibera di Consiglio Comunale che rimodulino la destinazione di aree edificabili in aree a servizi. Vedi l’area adiacente il distributore di benzina di via Lazio, dove qualche hanno fa era prevista la costituzione di scuole superiori, progetti svaniti nel nulla, per colpa di chi non é dato sapere. Ebbene con atto di Consiglio Comunale si trasformi quest’area da edificabile in aree a servizi per attività ludiche -ricreative e la costruzione di scuole, stessa cosa lo si faccia per le aree lottizzate delle famigerate C e D solo così gli intenti enunciati dal dottor Buono avrebbero un senso reale, mettendo allo scoperto presunti famelici professionisti e imprenditori anche occulti ancora non sazi dello scempio perpetrato ai danni del territorio maranese.

Michele Izzo capogruppo Fare Democratico.