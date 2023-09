Marano, una buona notizia: già attive alcune telecamere per la lettura targhe. Altri dispositivi saranno installate a breve con fondi Terra dei fuochi

326 Visite

Telecamere per la lettura delle targhe, cinque in totale, finalmente attive sul territorio e collegate al comando della polizia locale e a breve anche alla compagnia dei carabinieri. Finalmente una buona notizia nella città dei mille problemi, dove il sistema di videosorveglianza – almeno fino a pochi giorni fa – era praticamente inesistente.

Cosa sono le telecamere per la lettura delle targhe? Sono dispositivi in grado di identificare ed estrapolare il numero di targa di vetture in transito, sfruttando tecnologie avanzate di OCR (Optical Character Recognition), un algoritmo in grado di leggere tutto ciò che viene identificato come numero o come lettera.

Altre telecamere di contesto, almeno quindici o venti, saranno invece installate a breve. Sono telecamere che non inquadrano precisamente le targhe, ma comunque utili per individuare incivili e furbetti del sacchetto selvaggio o autori di furti. Le telecamere sono state installate o saranno installate grazie ai fondi derivanti dal Patto Terra dei fuochi. Sono dislocate o lo saranno a breve in alcune zone critiche del territorio: Cupa del cane, via San Castrese, via San Rocco, zona collinare.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews