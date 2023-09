Marano, tutela animale: diritti e doveri. La nota dopo il caso del cagnolino sbranato

Si istituisca un percorso formativo per i proprietari dei cani. Avere un animale domestico è un atto di amore non una pratica di moda. L’amore per gli animali richiede anche profondo senso di responsabilità . Ho assistito personalmente a quanto accaduto fuori la Villa del Ciaurro. Un cane di grande taglia ha aggredito brutalmente ed ammazzato tra i suoi denti un piccolo cane. Un essere vivente indifeso ucciso davanti gli occhi della sua padroncina . Una scena agghiacciante. Il dolore della sua padroncina e delle sue sorelle mi ha profondamente colpito. È stato struggente vedere quel piccolo animale sbranato fino alla morte. A nulla è valso l’intervento di tante persone che hanno fatto di tutto per sedare il cane aggressivo mettendo a rischio la loro incolumità . Tutto questo è accaduto esattamente fuori una villa ed una scuola elementare. Bambini che rischiano ogni giorno poiché le persone presenti raccontavano che quel cane troppo spesso gira senza guinzaglio e museruola. Su questo bisogna assolutamente adoperarsi . La polizia municipale è intervenuta e le conseguenze penali saranno inevitabili per chi aveva l’obbligo di far circolare il proprio cane con guinzaglio e museruola. Occorre immediatamente promuovere ordinanze sindacali a tutela di animali e persone. Occorrono aree dedicate con specifiche regole. Occorre dare centralità alle politiche animaliste a tutela degli animali stessi che possano consentire la realizzazione di una città con spazi pubblici accessibili ad animali e bambini. Il mio più grande abbraccio alla piccola e alle sue sorelle.

Stefania Fanelli, consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti