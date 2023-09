Fiat Topolino, via agli ordini

126 Visite

Dopo le oltre diecimila prenotazioni ricevute attraverso l’iniziativa “Be the First”, Fiat apre gli ordini per la versione chiusa della nuova Topolino. Il quadriciclo elettrico della casa torinese votato alla mobilità sostenibile è disponibile sul mercato italiano con un canone mensile a partire da 39 euro. Sia il processo di acquisto, sia la consegna, che potrà essere effettuata direttamente a casa degli acquirenti a partire da gennaio 2024, saranno estremamente facili grazie al processo di acquisto digitale più semplice e accessibile mai realizzato dalla casa del Lingotto. L’iniziativa trae ispirazione dalle piattaforme di e-commerce più popolari, semplificando notevolmente il percorso dell’utente per rendere il processo di acquisto facile e divertente per tutti, anche per chi ha poca dimestichezza con il web.













