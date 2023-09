Casoria, si rifiuta di cedere il motorino ai rapinatori: accoltellato 16enne

265 Visite

Un 16enne è stato accoltellato la scorsa notte mentre si trovava nel parcheggio di un noto centro commerciale di Casoria. Da quanto ricostruito, due persone si sono avvicinate a lui intimando di cedergli il motorino, al suo rifiuto è stato colpito con tre coltellate. La vittima è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita. Solo una coincidenza ha voluto che il fatto sia accaduto nel giorno in cui Casoria è stata paralizzata per la presenza di una tiktoker. Le strade del Comune in provincia di Napoli sono state bloccate per l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento, al taglio del nastro ha presenziato una tiktoker napoletana e le strade intorno all’esercizio commerciale si sono congestionate a causa della presenza di tantissime persone accorse per vedere la tiktoker.













