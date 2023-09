Calvizzano, rinvenute e sequestrate dai carabinieri 50 bustine di hashish in un condominio: indagini in corso

371 Visite

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della stazione di Calvizzano hanno rivenuto 50 bustine di hashish occultate sotto una pietra all’interno di un condominio, il parco delle Mimose. I militari, purtroppo, non sono stati in grado di identificare coloro che hanno nascosto il quantitativo di droga in quanto alcuni giovani già si erano dati alla fuga al momento dell’arrivo degli agenti. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.













