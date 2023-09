Un altro incidente sul lavoro in Campania: grave operaio di 19 anni

176 Visite

Ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata odierna, venerdì 15 settembre, in provincia di Caserta: secondo le prime informazioni, un operaio di 19 anni è rimasto schiacciato dal suo camion a Bellona. Trasportato in gravissime condizioni in ospedale, lotta tra la vita e la morte.

Il giovane operaio, residente a Pagani, è un dipendente di una società di catering che doveva effettuare una consegna al ristorante. Lo riporta PaeseNews. Arrivato alla struttura, è sceso dal mezzo pesante ma mentre apriva la porta del cassone frigo, il camion si è mosso. L’operaio ha cercato di fermarlo con le braccia ma non ce l’ha fatta ed è stato schiacciato tra il muro dell’attività ristorative e il cassone frigo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews