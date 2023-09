Piantedosi a Napoli per l’emergenza criminalità: “Proseguiremo con le operazioni alto impatto”

71 Visite

“Abbiamo fatto il punto sulle ultime iniziative di contrasto alla criminalità. Non solo su Caivano, con i magistrati abbiamo analizzato il contesto dell’area metropolitana. E andremo avanti. Ovviamente i problemi sono trasversali ad altri contesti, a cominciare dalle occupazioni abusive degli alloggi. Abbiamo parlato del controllo del territorio anche con il sindaco di Napoli. Andremo avanti”.

Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Piantedosi al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza appena concluso in Prefettura, a Napoli. Al vertice erano presenti, oltre al prefetto Claudio Palomba, i vertici degli uffici giudiziari inquirenti, quelli delle forze dell’ordine, il sottosegretario Nicola Molteni e il Capo della polizia Vittorio Pisani.

“Intensificheremo le operazioni di controllo nei quartieri a rischio di Napoli e di tutta l’area metropolitana, come sollecitato dal sindaco Manfredi. E stiamo valutando anche una intensificazione delle unità dell’esercito. Abbiamo rinforzato di una trentina di unità del personale amministrativo alla procura di Napoli Nord”. Accolte le sollecitazioni del sindaco su maggiori controlli del territorio. Si opererà in primis su Quartieri Spagnoli, Vasto e Ponticelli.













