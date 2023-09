Punti di vista. Lo stadio di Marano? Si segua il modello Caivano. “Affidiamolo a un gruppo militare”

359 Visite

Egregio direttore, riflettendo sulla gestione degli impianti sportivi che è il vero nodo, problema, da risolvere per alcune citta e in particolare per l’area di Napoli e Napoli Nord, rileggendo un po’ “il decreto Caivano” del governo ho considerato che la soluzione adottata dalla Meloni per l’impianto di 400 ettari di Caivano potrebbe essere adottata dietro proposta del Sindaco di Marano anche per i nostri impianti sportivi che sono chiusi o sotto sequestro giudiziario e o a mezzo servizio.

La mia modesta esperienza di tecnico specialista di atletica leggera, avendo lavorato anche come “governante di gestione o coadiutore” in impianti sportivi come a Napoli, Marano, Benevento mi ha sollecitato a considerare appunto l’affido ad un gruppo militare quale CARABINIERI –Forestale (già presenti sul territorio) o FIAMME ORO O FIAMME AZZURRE o altro.

Probabilmente potrebbe essere efficace l’adozione di questo provvedimento tenendo conto delle difficoltà delle nostre “improbabili terre” e delle difficoltà grosse incontrate negli ultimi tempi. Chissà. Certo è che gli impianti sportivi sono elemento ESSENZIALE per migliorare la cultura civica della città e MATERIA fondamentale di conseguenza per le scuole.

Ciò posto, vista la scarsa importanza che i politici continuano a dare all’argomento,

la mancanza di riscontro di strategie quantomeno rese pubbliche (ho personalmente inoltre anche inviato a due politici delle soluzioni bando adottate in Toscana anni addietro che evidentemente non ritengono percorribili), visto che per la classe politica locale langue sul tema, evidentemente solo una “rogna” e un costo da finanziare e non un valore sociale essenziale per i cittadini , è una idea che ritengo praticabile e suggestiva – Sempre che ci sia riscontro governativo su proposta del Sindaco.

Saluti

Enzo Renda













