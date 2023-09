Napoli, rapina aggravata e porto abusivo di armi: arrestato un minore

103 Visite

Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, si comunica che la Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato “Poggioreale” nella mattinata odierna hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA), dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di un sedicenne, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina aggravata, rapina consumata aggravata e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico.

Il predetto nel mese di luglio scorso, in concorso con altro soggetto in corso di identificazione, avrebbe tentato dapprima di asportare lo scooter di un ragazzo in questa via Gianturco, sotto la minaccia di una pistola, non riuscendo nell’intento per la reazione della persona offesa, alla quale, però, dopo averla colpita con il calcio dell’arma sul casco, avrebbe sottratto due telefoni cellulari e 600 euro in denaro contante.

All’esito dell’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati ubicati sul luogo del delitto e lungo la via di fuga dei malviventi, il minore è stato riconosciuto dagli operatori di Polizia quale conducente del motoveicolo utilizzato per la consumazione del delitto, risultato provento di furto. Tali indizi sono stati corroborati dagli abiti rinvenuti in seguito alla perquisizione dell’abitazione del sedicenne, perfettamente compatibili con quelli emersi dalla visione delle immagini.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













