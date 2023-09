Ripristino Province? Tutto rinviato: per ora non ci sono i soldi

117 Visite

Bye bye Province. Non se ne parla prima del 2025. La resurrezione del vecchio ente, battaglia cara alla Lega, finisce nel freezer del Parlamento. E la mossa è destinata ad acuire le tensioni tra FdI e il Carroccio. Martedì a Palazzo Madama si è riunita la Commissione Affari costituzionali, che ha rimandato la discussione a data da destinarsi. Per ora non ci sono soldi a sufficienza per ripristinarle. In tanti ci speravano, da destra a sinistra, Pd in primis.













