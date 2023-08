91 Visite

E’ sempre più caldo il nome di Osimhen in questa sessione di calciomercato estivo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato l’agente dell’attaccante Calenda con il quale ha programmato un nuovo appuntamento per stasera per trovare l’intesa vincente. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’offerta per il nigeriano dall’Arabia Saudita di 100 milioni di euro risulterebbe troppo bassa.













