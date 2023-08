MARANO, CROLLA ANCHE UN PALO DELLA LUCE NELLO STADIO CHIUSO E SOTTO SEQUESTRO

233 Visite

Caos stadio comunale. Crolla anche un palo della luce, in un punto non lontano dagli spogliatoi, già a rischio crollo da diversi anni. Un punto della stadio, quello vicino all’alveo dei Camaldoli, che nessuno monitora più. La stabilità degli spogliatoi e aree limitrofe è a rischio ma nessuno se ne occupa. L’impianto è chiuso da oltre due anni ed è sotto sequestro. Nei giorni scorsi sono state avviate alcune operazioni di pulizia. Ma non ci siamo: serve ben altro.













