MARANO, UOMO CARBONIZZATO IN AUTO IN VIA PIGNO: E’ GIALLO SULLA FINE DI VINCENZO IANNONE

Macabra scoperta in via Pigno, zona collinare della città. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato in un’auto dai carabinieri della locale compagnia. Il ritrovamento è avvenuto alle prime luci dell’alba. Sul posto alcune pattuglie. La zona in cui è avvenuto il ritrovamento – spesso teatro di furti – è in alcuni tratti particolarmente impervia e costeggiata da una fitta vegetazione. La vittima è Vincenzo Iannone, 47 anni, detto Paesano, pregiudicato per piccoli reati, legati allo spaccio di droga, figlio di un ex dipendente comunale. Con ogni probabilità, sarà necessario esame autoptico per sciogliere il dubbio sulle cause del decesso. Si indaga sia per omicidio che per suicidio. Non si esclude che possa aver pestato i piedi a qualcuno.













