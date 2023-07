Giudice di pace Marano e sprechi. Morra, Giaccio e gli altri cosa faranno? Invieranno gli atti alla Corte dei Conti? O la loro discontinuità è solo a chiacchiere?

237 Visite

Il comune di Marano corrisponderà ad Antonio e Guido Cavallo la somma di euro 284 mila e 500 euro, a titolo di indennità di occupazione della struttura denominata ufficio del Giudice di Pace. L’atto transattivo è stato portato a compimento. Le responsabilità traggono origine dal lontano 2007-2008 quando l’Ente non formalizzò correttamente le procedure espropriative del terreno dei Cavallo. Da allora la querelle è andata avanti per anni, fino a quando l’immobile è stato perso per due terzi a vantaggio degli attuali proprietari, che era stato realizzato, tra l’altro, con fondi europei e regionali.

I mancati espropri, la prima sentenza del Tribunale mai impugnata, poi divenuta definitiva, l’accordo transattivo con i Cavallo di 284.500,00 e il contratto prolungato per altri 6 anni con gli attuali proprietari, nonostante la presenza di numerose strutture di proprietà comunali al patrimonio dell’ente, sono elementi che dovrebbero allertare la Procura di Napoli Nord e la Corte dei Conti.

Lo sperpero di denaro prodotto negli anni ad oggi non ha un responsabile. E allora tocca al neo sindaco Morra fare chiarezza sulla vicenda. Il primo cittadino ha più volte dichiarato di essere l’uomo della discontinuità rispetto al passato e che intende lavorare per risanare le casse dell’ente. Bene! Quale occasione migliore per trasmettere alla Corte dei Conti gli atti dai quali si evincono le responsabilità di funzionari, dirigenti e politici dell’epoca?

Morra lo sa che se la Corte dei Conti dovesse accertare la sussistenza di un danno erariale dovrà essere il suo consiglio comunale a riconoscere il debito fuori bilancio. Sarebbe cosa buona e giusta dimostrare di voler risolvere le storture amministrative del passato.

E la Consigliera di maggioranza Teresa Giacco, che nel 2020 annunciò di aver presentato un esposto alla magistratura contabile proprio per quanto concerne gli sprechi inerenti l’Ufficio del Giudice di Pace. E ora cosa farà?













