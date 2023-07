Marano-Mugnano, caos nei cieli e inquinamento: rinviata la commissione aeroportuale. La delusione del comitato

82 Visite

Apprendiamo con delusione il rinvio della commissione aeroportuale antirumore che si sarebbe dovuta riunire domani 11 luglio. Commissione alla quale avrebbero dovuto partecipare Enac, Enav, Regione Campania, Arpac, città Metropolitana e Comune di Napoli. Allo stato non sappiamo se sono stati invitati i sindaci dei Comuni di Marano e di Mugnano ma auspichiamo che, in considerazione dei disagi dei cittadini dei comuni interessati tale riunione venga prontamente riconvocata in tempi stretti onde evitare, che la fase sperimentale delle nuove rotte diventi definitiva senza che ci sia nessun confronto istituzionale e dibattito con le comunità interessate.

Gemma Infantocci

Comitato Cieli Liberi per Marano

Buongiorno direttore, mi associo a ciò che ha scritto ieri Ugo Massa.

È impossibile che questi aerei debbano sorvolare a quote molto basse il nostro territorio producendo un inquinamento acustico ed ambientale già ci sono quelli con i fuochi d’artificio che rendono la vita impossibile(altro problema fastidioso).

Pensa che in questo momento ore 23:00 nel giro di un quarto d’ora sono passati una decina di aerei e nel contempo stanno sparando ogni 10/15 minuti fuochi d’artificio.

Una vera rottura di palle scusa la volgarità ma non se ne può più.

Grazie per l’attenzione.

Giuseppe Aramini













