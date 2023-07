Marano, il caos negli uffici comunali e le parole di Morra in campagna elettorale. Matteo, quando ti muovi?

195 Visite

Tra le prime parole pronunciate in campagna elettorale da Matteo Morra, in Simioli Eduardo, neo sindaco, c’erano quelle riferite alla necessità di dover immediatamente regolamentare l’afflusso negli uffici comunali, uno in particolare, dove da tempo immemore regna l’anarchia e dove c’è un andirivieni di personaggi e persone a dir poco imbarazzante. Matteo, e allora quando le mettiamo due regolette? E un po’ di controllo? Matteo, attendiamo.













