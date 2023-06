124 Visite

Giugliano, positivo il sopralluogo effettuato al De Cristofaro alla presenza del commissario della Lega Di Giani, del presidente dei tigrotti Mazzamauro e del sindaco Pirozzi. Al 90 per cento non ci sarà bisogno di un ottenere un permesso speciale, ma ora serve il via libera, entro il 13 giugno, della commissione di vigilanza che dovrà essere convocata dal Comune.













