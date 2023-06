MARANO, GIUNTA MORRA: SALGONO LE QUOTAZIONI DI APREA, IN CALO DI LUCCIO. SORRENTINO RECUPERATO IN CONSIGLIO? CONFERME PER CARANDENTE, I PRIMI MAL DI PANCIA

398 Visite

Qualcuno (ma c’era d’aspettarselo) sta già storcendo un po’ il naso. Il varo della prima giunta Morra è, come da prassi, segnato da qualche inevitabile polemica. Gli scontenti, i delusi, chi rimarrà a piedi e si aspettava altro non è fa mistero. Ma è la legge (non scritta) della politica.

Detto ciò, gli ultimi rumors, quelli più gustosi, riferiscono di un Morra che abbia dato il suo via libera per il recupero di Roberto Sorrentino, segretario dei democratici, ma non eletto, in Consiglio comunale. Come recuperare Sorrentino, già in passato consigliere dell’era Liccardo? Uno tra Davide di Luccio e Elena Aprea (foto in basso), due avvocati, entrambi eletti in Consiglio, dovrà “sacrificarsi” come assessore. In queste ultime ore sarebbero in ribasso le quotazioni di Di Luccio e in rialzo, invece, quelle di Aprea, figlia di un noto medico della città.

Dentro in giunta Aprea (o in alternativa Di Luccio) e dentro anche un altro fedelissimo di Morra, ovvero Roberto Sorrentino, ma in Consiglio comunale. Il sindaco, intanto, ha già individuato due assessori, al bilancio e all’urbanistica, di sua strettissima fiducia. I nomi saranno svelati nei prossimi giorni, probabilmente tra lunedì e mercoledì. Da più parti, inoltre, giungono conferme circa l’anticipazione di Terranostranews, ovvero quella relativa a Carmine Carandente, il fido compagno di partito di Teresa Giaccio (entrambi sono di Fdi). Carandente, salvo sorprese, sarà un assessore di Morra. L’accordo sarebbe stato già raggiunto da diversi giorni e difficilmente il sindaco – da quanto si apprende – verrà meno alla parola data.

Un altro assessore da ritenere più o meno sicuro è quello in quota Centro democratico. Sarà Carmen Bocchetti a ricoprire il ruolo per il partito di Pasquale Di Fenza. In ballo ci sono altri tre posti: uno per Demos, che però insiste per la presidenza del Consiglio comunale, e uno o due per Marano Rinasce. E il gruppo Coppola-Di Marino e varie, quello che era pro Baiano al primo turno? Secondo autorevoli fonti, nonostante gli accordi o le intese di massima raggiunte in Regione, alla presenza di Mario Casillo, Ciro Fiola e il primo cittadino, non dovrebbero avere alcuna visibilità in giunta e sicuramente, se anche dovessero averla, non sarà Di Marino l’assessore. La partita, per uno di loro, si giocherebbe sostanzialmente su altri fronti, più strettamente personali.













