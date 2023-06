Napoli. Incidente frontale in via Manzoni, nell’impatto coinvolto anche il figlio del Consigliere Regionale Di Fenza

410 Visite

Incidente frontale in via Manzoni, a Posillipo, dove intorno alle 01:15 di lunedì 5 giugno 2023 si sono scontrati due veicoli che stavano percorrendo in senso opposto la strada. Nello scontro coinvolto anche il figlio del Consigliere Regionale della Campania Pasquale di Fenza, un 24enne ed altri 5 ragazzi. La Fiat Panda, con due giovani a bordo, a seguito dell’impatto si è letteralmente distrutta mentre il Bmw modello serie 1 , con 4 giovani a bordo, ha subito meno danni ma si è reso, comunque, inutilizzabile ed è stato rimosso dalla strada con l’ausilio del carro attrezzi. Nessun ferito grave, i giovani hanno riportato tagli, escoriazioni e bruciature. Subito dopo l’incidente sono stati trasportati ai Pronti Soccorso degli ospedali San Paolo e Fatebenefratelli dove sono stati curati dal personale sanitario e successivamente dimessi. La dinamica non è ancora chiara. Ad influire molto probabilmente l’asfalto bagnato dalla pioggia caduta nelle ore precedenti all’impatto. L’epilogo poteva essere tragico ma fortunatamente è bene quel che finisce bene.

Ai conducenti di entrambi i veicoli sono stati effettuati gli esami tossicologici di rito.

Il Consigliere Regionale Pasquale Di Fenza ci ha tenuto a manifestare il suo apprezzamento nei confronti del personale medico di entrambe le strutture che hanno curato, in maniera rapida e tempestiva, tutti gli incidentati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS