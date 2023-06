La confessione di Impagnatiello sull’omicidio di Giulia Tramontano: «Era un ostacolo, io stressato»

«Ero stressato da quella situazione», non solo per «la gestione delle due ragazze» ma anche perché «ne erano venuti a conoscenza altri, anche sul mio luogo di lavoro». Alessandro Impagnatiello, l’assassino reo confesso della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, sostiene di non sapere perché ha ucciso. Dice che si sta «interrogando da ore» senza trovare risposta. «Perché non esisteva un reale motivo» se non lo stress di trovarsi, per la prima volta con le spalle al muro.