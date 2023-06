Mugnano, mercato ittico: l’amministrazione Sarnataro approva il progetto per l’affidamento ventennale

430 Visite

Mercato ittico, l’amministrazione Sarnataro approva il progetto per l’affidamento ventennale. L’atteso provvedimento è stato votato ieri in Consiglio comunale dalla maggioranza di governo. La gara di affidamento del mercato ittico, ad oggi una delle strutture più importanti nel settore dell’intera regione, sarà espletata a livello europeo, per tanto potranno essere tantissime le aziende che avranno l’opportunità di partecipare. “Sono estremamente soddisfatta del traguardo raggiunto – sottolinea l’assessore alle attività produttive Luisa Liccardo – Per raggiungere questo obiettivo è stato fatto un lavoro lungo e certosino, che parte da lontano, per questo ci tengo a ringraziare il mio predecessore, Carlo Bocchetti”. A spiegare meglio il tipo di affidamento il sindaco Luigi Sarnataro: “Alla società che si aggiudicherà la gestione della struttura verrà richiesto, oltre che il normale canone mensile dovuto al Comune, un investimento pari a circa 3 milioni di euro per la riqualificazione e valorizzazione del mercato ittico, che diventerà ancora più sicuro , moderno ed efficiente. Il tutto quindi a costo zero per l’Ente, che resta proprietario della struttura senza però dover accollarsi i costi onerosi di una totale ristrutturazione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, partendo dagli assessori che nel corso degli anni si sono succeduti nella delega, agli uffici e alla mia maggioranza”.













