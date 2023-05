Marano, travolse e uccise due rapinatori: sconto di pena per Greco

138 Visite

Travolse e uccise due rapinatori a Marano, sconto di pena per Giuseppe Greco. Il giovane, condannato a 14 anni e 4 mesi in primo grado, ha ottenuto – in Corte d’Assise d’Appello – uno sconto di pena per le attenuanti riconosciute dai giudici. Condanna scesa, pertanto, a 10 anni di reclusioni e 4 mesi. Greco travolse e uccise due rapinatori di Sant’Antimo in via Antica Consolare Campana. Il 28 enne viaggiava a bordo di una Smart, i rapinatori – che poco prima avrebbero tentato di rapinarlo nella piazzetta di San Rocco – a bordo di uno scooter. Greco era difeso dagli avvocati Luigi Poziello e Domenico dello Iacono.













