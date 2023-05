La voce del cittadino. Marano, “il ritorno dalla gita e il bus imbottigliato mezz’ora”

146 Visite

Ieri sera, intorno alle 20.00, un bus di ritorno da una gita scolastica è rimasto imbottigliato per circa mezz’ora in via Nuvoletta. Causa? Le automobili parcheggiate in divieto su entrambi i lati della strada che hanno impedito al pullman di girare. Si è reso necessario l’intervento (devo dire, velocissimo) della polizia municipale che ha anche elevato diverse contravvenzioni.

Non è la cosa in sé che mi fa rabbia. Neanche la conclamata strafottenza di quelle frotte di ragazzi, i figli di una certa borghesia maranoide che non trova meglio da fare che uscire con l’auto (molte costosissime) per recarsi in un noto ritrovo.

Ciò che mi indispone è che tutto ciò (parcheggio selvaggio, motorini che impennano, violazioni della legge e delle norme di buon senso) avvenga sotto il naso delle istituzioni. A pochi metri dal palazzo comunale e dalla caserma dei carabinieri. Questo proprio no. Il decadimento morale di questa città non si arresterá mai se prima non si comincia da lì.

Alessandro (Marano)













