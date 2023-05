Napoli: Blitz anti-droga nel quartiere San Giovanni. Carabinieri arrestano 3 persone

287 Visite

Continua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della sezione operativa torrese hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Massimo Rispoli, Dariusz Marek Rogala e Paolo Zucaro.

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di Rogala e Zucaro nel quartiere San Giovanni a Teduccio e lì – in presenza dei 3 arrestati – sono stati rinvenuti e sequestrati 6 chili e 300 grammi di hashish suddivisi in 65 panetti, 93 dosi di crack e diverso materiale per confezionare e pesare lo stupefacente.

Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli arrestati:

1. RISPOLI MASSIMO, NATO A NAPOLI IL 31 DICEMBRE 1977

2.ROGALA DARIUSZ MAREK, NATO IN POLONIA IL 2 GENNAIO 1977

3. ZUCARO PAOLO, NATO A NAPOLI IL 14 GIUGNO 1958













