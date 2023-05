Amministrative Marano, Schiattarella: “Le urgenze per la città”

Dopo aver sottolineato l’importanza per la Città di scegliere con attenzione ed intelligenza il candidato da votare, per portare alla città quella linfa necessaria ad attuare le “promesse fatte in campagna elettorale”, oggi ci soffermiamo sul programma elettorale, in particolare sui contenuti che ciascun candidato ha posto alla base del suo programma. In breve questi sono i punti da affrontare nell’immediato: 1) Si procederà con una politica di risanamento del bilancio comunale, rifacimento delle strade cittadine, riorganizzazione della macchina amministrativa, adozione di misure strategiche per lo sviluppo commerciale del territorio, si istituirà un “team work” dedicato al monitoraggio, intercettazione e gestione dei finanziamenti extracomunali per reperire nuove risorse finanziarie da inserire nel bilancio comunale in modo da poter pianificare gli interventi pubblici. 2) Priorità della coalizione e’ l’assegnazione dei beni confiscati alla camorra attraverso apposito bando. Beni che a Marano sono quasi 300 e solo pochi di questi sono stati assegnati ed effettivamente utilizzati. Pertanto, risulta necessario un monitoraggio sui beni confiscati e non assegnati, per avviare le procedure per l’assegnazione nonché il monitoraggio sull’effettivo utilizzo dei beni assegnati da parte degli aggiudicatari, con eventuale revoca e nuova procedura di assegnazione, previa interlocuzione con le associazioni del territorio. 3) L’azione amministrativa avrà come obiettivo prioritario la soddisfazione delle esigenze dei cittadini nella trasparenza e legalità, mirando ad assicurare il più alto livello di vivibilità per la cittadinanza e migliorando la qualità della vita e i servizi su tutto il territorio comunale. Si fa riferimento al ripristino ed alla pulizia delle strade, al ripristino e recupero dei parchi pubblici e dei parchi giochi per i bambini. 4) attenzione per le zone periferiche della città, con analisi di valutazione delle singole problematiche e realizzazione di progetti per la risoluzione. Facciamo riferimento al problema strade, idrico, idrogeologico e tanto altro 5) Primaria importanza per l’economia cittadina hanno le attività nei settori di commercio, artigianato e agricoltura; di qui la necessità di un’azione incisiva dell’amministraIone comunale che muova dalla preliminare individuazione di nuove strategie di sviluppo e di intervento al fine di risollevare tutto il comparto commerciale del Comune di Marano. Questi i punti di intervento di primaria importanza da affrontare nel breve periodo, nel lungo periodo dopo aver restituito la città ai cittadini si potranno affrontare gli ulteriori problemi spinosi quali Pip, mercati, stadio e quanto ancora resta, sempre attraverso la legalità

Comunicato stampa Schiattarella Sindaco, Fratelli d’Italia e Forza Italia