Psichiatria aggredita a Pisa, dichiarata la morte cerebrale: sì all’espianto degli organi

Dichiarata la morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani, aggredita da un paziente venerdì davanti all’ospedale di Pisa. Lo annuncia un bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest. “Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici – viene riportato -. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla dottoressa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato” della procura di Pisa.













