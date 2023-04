Meteo, arriva la svolta estiva

67 Visite

Rivoluzione meteo dopo il ponte del 25 aprile che porterà un clima inatteso sull’Italia. A diffondere le ultime novità dei modelli previsionali è il team del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv. In base alle previsioni aggiornate “sta per arrivare una cupola anticiclonica”, che porterà una fase di stabilità sulla Penisola e un clima mite e caldo, soprattutto in alcune regioni, con temperature che in certi casi toccheranno i 30 gradi.













