Ennesimo furto, stavolta nel centro di Marano, in via Piave, poco prima della mezzanotte di ieri. I ladri hanno fatto “visita” a un’abitazione. I residenti non erano in casa all’atto dell’irruzione. I banditi, che da mesi imperversano sul territorio, hanno portato via 600 euro e diversi monili. Sul caso, uno dei tanti dell’ultimo periodo, indagano i carabinieri della locale Compagnia.













