Impatto auto-scooter, ennesimo incidente in via Lazio. Un uomo, da quanto si apprende, quello alla guida dello scooter, avrebbe avuto la peggio. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale del 118. Non sappiamo in che condizioni sia. Seguiranno aggiornamenti.













