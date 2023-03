Dieci anni senza Franco Califano, il suo ricordo è senza noia

67 Visite

Dieci anni senza Franco Califano. Il 30 marzo 2013 se ne andava uno degli autori più ispirati della canzone italiana. E non solo. Califano è stato anche poeta, attore e filosofo. Durante la sua vita tormentata è stato spesso vittima di una sorta di ostracismo culturale che ne ha ostacolato il cammino ma non ha mai offuscato un talento cristallino che ha fatto la fortuna di decine di interpreti. Da Mina a Patty Pravo, da Massimo Ranieri a Edoardo Vianello, da Renato Zero a Federico Zampaglione. Autore di brani passati alla storia che gli hanno fatto vendere 20 milioni di dischi: «E la chiamano estate», «La musica è finita», «Un’estate fa», «Minuetto», «La nevicata del ’56», «Tutto il resto è noia», «Non escludo il ritorno», «Un tempo piccolo».













