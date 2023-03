Sarà impegnata al palasport di Pelezzano la Virtus Bava Pozzuoli in casa della Virtus Arechi Salerno questa domenica nell’ultimo derby della stagione. “E’ una partita difficile contro una buonissima squadra che è guidata in panchina da un tecnico esperto – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Restano sette partite al termine della stagione regolare dove il nostro obiettivo con l’arrivo di coach Mimmo Sorgentone è quello di chiudere con dignità e di iniziare a gettare le basi in vista della prossima stagione. Dopo le due sconfitte contro Caserta e Sala Consilina mi aspetto una prova d’orgoglio da parte del gruppo in un derby che si sa è sempre una gara al di sopra delle righe“.

GLI AVVERSARI La Virtus Arechi Salerno occupa la decima posizione in classifica con 20 punti frutto di 10 vittorie e 13 sconfitte. La squadra è guidata in panchina da coach Francesco Ponticiello. I salernitani sono reduci da due sconfitte consecutive contro Teramo e domenica scorsa nella sfida tirata contro Bisceglie. Il miglior marcatore è Zucca con una media di 15 a gara (quarto nella media falli), seguito da Donadoni (secondo giocatore più impiegato del campionato, quarto nelle palle recuperate, quinto, invece, nelle stoppate date, terzo in classifica del girone nelle palle perse), Moffa (secondo nel tiro da 3 con una percentuale del 45% e terzo in quelli totali), Rinaldi, Bottioni e Birindelli.

I ROSTER

VIRTUS ARECHI SALERNO: Birindelli, Beatrice, Di Donato, Zucca, Moffa, Peluso, Mastroianni, Rinaldi, Kader, Capocotta, Donadoni, Sulina. All. Ponticiello

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Lucarelli, Aiello, Anastasio, Mutombo, Mehmedoviq, Spinelli, Simonetti, Miaffo, Cucco, Thiam, Scotto Lavina, Greggi. All. Sorgentone

ARBITRI La gara sarà diretta dai signori Gabriele Occhiuzzi e Marco Schiano di Zenise, entrambi di Trieste.

MEDIA La gara tra Salerno-Pozzuoli sarà trasmessa in diretta dal circuito Lnp Pass della Lega Nazionale Pallacanestro dalle ore 17,45.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli